– I dag har jeg sendt et brev til statsminister Ulf Kristersson om et besøk i Ungarn for å forhandle om Sveriges Nato-medlemskap, skriver Orban på X, tidligere Twitter.

Ungarn har tidligere bedt representanter fra Sverige om å komme til Budapest, men har så langt fått avslag.

Meldingen kommer kort tid etter at opposisjonen i Ungarn ba om umiddelbar behandling av saken i nasjonalforsamlingen.

Det er det Orbans regjeringsparti som avgjør om det vil skje, da de har flertall i nasjonalforsamlingen og kontrollerer dagsordenen.

– Dersom ikke Orban ønsker det, blir det ingen ekstrasesjon, sier medlem av nasjonalforsamlingen, Agnes Vadai, til TT.

Ba om rask behandling

Det sosialdemokratiske opposisjonspartiet MSZP ba tirsdag om en ekstrasesjon i nasjonalforsamlingen for å umiddelbart behandle Sveriges Nato-søknad.

– Bare to medlemmer har ennå ikke ratifisert Sveriges Nato-søknad: Tyrkia, og til vår forferdelse, Ungarn, skriver MSZP i en pressemelding ifølge SVT.

Forespørselen kommer etter antydninger om at Tyrkia kan være i ferd med å godkjenne Sveriges Nato-søknad.

– Ifølge siste nytt kan Tyrkia godta Sveriges medlemskap denne uken. Ungarn kan være det siste landet som godkjenner søknaden, skriver MSZP videre.

Partiet kom med et tilsvarende forespørsel i oktober, men denne ble da avvist.

Kan bli forsinket

I forrige uke kom det signaler fra den ungarske regjeringen om at godkjenningen av Sveriges Nato-søknad kunne bli forsinket.

– Sverige ser ikke ut til å prioritere å bli medlem av Nato, og har ikke gjort noe for å øke tilliten til landets egnethet for medlemskap, sa en ansatt hos Orban, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Det er ventet at Tyrkias nasjonalforsamling skal ta for seg Sveriges Nato-søknad tirsdag. Avstemmingen innledes av en debatt, og når avgjørelsen eventuelt kommer, avhenger av hvor lang tid debatten tar.