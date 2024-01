Debatten avsluttes med en avstemning blant de folkevalgte. Men eksakt når det skjer, er uvisst ettersom man ikke vet hvor lang tid debatten vil pågå.

Det ventes at et stort flertall av de folkevalgte vil stemme for å slippe Sverige inn i forsvarsalliansen.

Utenrikskomiteen i nasjonalforsamlingen ga grønt lys for svensk Nato-medlemskap i romjulen.

Dersom nasjonalforsamlingen også gir tommelen opp, er president Recep Tayyip Erdogans navnetrekk det siste formelle steget som gjenstår.

Sverige og Finland søkte om å bli medlem av Nato kort tid etter at Russland invaderte Ukraina for snart to år siden. Mens Finland ble tatt opp som medlem i april i fjor, har både Tyrkia og Ungarn blokkert Sverige.

Alle Natos medlemsland må godkjenne opptak av nye medlemmer.