Statsminister Robert Ficos regjering ønsker å fjerne et organ med ansvar for korrupsjon på høyt nivå og organisert kriminalitet. I tillegg vil den redusere straffenivået for korrupsjon og økonomisk kriminalitet og frata politiet varslervern.

Fico har argumentert med at det korrupsjonsmyndigheten er partisk, og at folk fra hans populistparti Smer-SD har blitt urettferdig behandlet. Landets provestlige opposisjon mener endringene vil gi straffrihet til politikere og næringslivstopper med bånd til regjeringen.

– Ro ned, herr Fico. Du er maktsyk, sa leder Michal Simecka for opposisjonspartiet PS på demonstrasjonen i Bratislava. Rundt 26.000 demonstrerte i hovedstaden, ifølge politiet, og det var mindre demonstrasjoner i mer enn 20 andre byer og landsbyer.

Både EU-kommisjonen og USA har uttrykt motstand mot reformen, og EU-parlamentet har bedt EU-kommisjonen ta grep for å «sikre rettsreglene og rettsvesenets uavhengighet».