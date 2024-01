Det israelske militæret sier at kampene søndag var intensive, og at det også ble utført angrep i sentrale og nordlige områder på Gazastripen.

Minst 24 mennesker ble drept søndag i israelske angrep mot Khan Younis, opplyser helsedepartementet i det Hamas-styrte området.

Samtidig var William Burns, sjefen for CIA, i Paris for å delta i samtaler med utsendinger fra Egypt, Israel og Qatar, ifølge kilder tett på myndighetene i de ulike landene.

Avisen Washington Post skrev torsdag at Burns skal delta i forhandlinger om de israelske gislene på Gazastripen.

Mer enn tre måneder har gått siden krigen mellom Hamas og Israel eskalerte 7. oktober i fjor. Israelske angrep har ført til en humanitær krise på Gazastripen, og over 26.000 palestinere er drept. Over en million er fordrevet til sørlige områder, og det er her kampene nå raser.

I løpet av helgen har flere land imidlertid valgt å trekke sin støtte til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA). Det skjer som følge av anklager om at tolv UNRWA-ansatte var involvert i angrepet på Israel 7. oktober i fjor. Hva de tolv konkret skal ha gjort, er uklart.

FN-sjefen og enkelte giverland, blant annet Norge, ber om at støtten til organisasjonen ikke stanses og understreker behovet for humanitær bistand på Gazastripen.