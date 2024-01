1. februar holdes det ekstraordinært EU-toppmøte om Ukraina-støtten.

På toppmøtet i desember la Ungarns statsminister Viktor Orban ned veto mot å bevilge 50 milliarder euro til Ukraina over en fireårsperiode.

Sier han nei også denne gangen, kan det koste Ungarn dyrt, sier fem EU-diplomater til avisa Politico.

– Hvis Orban virkelig blokkerer for en enighet igjen, kan bruken av artikkel 7 for å frata Ungarn stemmerettigheten bli en reell mulighet, sier en av dem.

Ungarn kan dermed bli utestengt fra beslutninger i Ministerrådet.

Professor i europeisk politikk Steven Van Hecke ved universitetet i Leuven peker på at irritasjonen mot Ungarn er rekordstor.

– Det er tydelig at EUs stats- og regjeringssjefer er lei av Orban. Det er på tide at Orban forstår at artikkel 7-trusselen faktisk eksisterer, sier han.

Artikkel 7 kalles gjerne EUs «atomknapp» og er den mest alvorlige politiske sanksjonen som EU kan gå til. Til nå har den aldri vært brukt.

EU-parlamentet åpnet allerede i 2018 en artikkel 7-prosess mot Ungarn. Men prosessen har i lengre tid stått stille.