Dermed kan den nå 85 år gamle Fujimori igjen løslates. Dette er foreløpig siste akt i det som har vært en lengre prosess med juridisk pingpong.

Fujimori har sonet en lang fengselsstraff for brudd på menneskerettighetene og korrupsjon.

Ekspresidenten fikk en humanitær benåding i 2017, men denne ble trukket tilbake året etter. I 2022 gjeninnførte forfatningsdomstolen benådingen, men så ble benådingen igjen trukket tilbake.

Fujimori ble i 2009 dømt til 25 års fengsel for forbrytelser mot menneskeheten og korrupsjon under hans presidentperiode i 1990–2000. Etter at anklagene begynte, flyktet 85-åringen i eksil.

I 2005 ble han pågrepet i Chile og senere utlevert til Peru.