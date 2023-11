Orban skrev et brev til Michel i forrige uke der han oppfordret til «umiddelbar diskusjon» om EUs samlede Ukraina-strategi.

– EU-rådet er ikke i posisjon til å gjøre viktige avgjørelser om de foreslåtte sikkerhetsgarantiene eller mer økonomisk støtte til Ukraina, gå inn for videre styrking av EUs sanksjoner mot Russland, eller bli enige om fremtidig EU-utvidelse med mindre vi finner konsensus i vår framtidige Ukraina-strategi, skrev Orban ifølge nyhetsbyrået AFP.

Ifølge Politico stiller den ungarske statsministeren også spørsmål ved om EU kan regne med amerikansk støtte i årene framover.

Orban regnes for å være Russlands nærmeste allierte i EU og anklages for å ville bruke sin vetomakt for å stanse framtidig støtte til Ukraina.

En del av hans motivasjon kan også være å sørge for at EU-ledelsen åpner for å gi Ungarn midler fra unionens koronafond. Disse midlene er egentlig øremerket Ungarn, men har blitt suspendert fram til Orban styrker den ungarske rettsstaten og minoritetsvernet.