Toppolitikeren Sergej Mironov og hans kone Inna Varlamova avviser påstandene om at de har adoptert et barn som ble tatt med tvang fra et ukrainsk barnehjem.

En stor journalistisk granskning gjennomført av det uavhengige russiske mediet Vazjnye Istorii og BBC ved hjelp av russiske og ukrainske dokumenter, viser at jenta, som nå er to år gammel, ble hentet fra et barnehjem i Kherson i fjor da den ukrainske byen var okkupert av russiske styrker.

Endret jentas navn

Ifølge BBC er Mironov navngitt på adopsjonspapirene til toåringen, som det påstås ble hentet i Ukraina av en kvinne han nå er gift med. Jenta han angivelig adopterte, hvis opprinnelige navn er Margarita, har siden fått navnet sitt endret og fått en ny fødselsattest der det står at hun angivelig skal ha blitt født i Podolsk utenfor Moskva.

Hun er et av 48 barn som ble meldt savnet fra barnehjemmet i Kherson etter at russiske styrker tok kontroll over den sørukrainske byen. Ukrainske myndigheter sier at kun et av barna siden har blitt returnert, og at det pågår en etterforskningen av den «ulovlige deportasjonen av 48 barn».

Tre personer skal være pågrepet: en ikke-navngitt person i den russiske nasjonalforsamlingen, den russisk-innsatte lederen av det regionale helsedepartementet og den fungerende overlegen på barnehjemmet.

Margarita havnet på barnehjemmet etter at moren hennes fraskrev seg foreldreansvaret da hun ble født. Det er ikke kjent hvem faren er.

– Hyklersk

Mironov kaller etterforskningen en «hyklersk forfalskning fra ukrainske spesialtjenester og deres vestlige kuratorer». Uten å kommentere spesifikke detaljer i granskningen, sier han det er et «informasjonsangrep» designet for å «diskreditere» ham.

70-åringen leder et Kreml-vennlig opposisjonsparti i Russlands nasjonalforsamling. Han er en stor tilhenger av Russlands krigføring i Ukraina og har blitt tildelt utmerkelser av president Vladimir Putin.

Ukraina tok tilbake kontrollen over Kherson i november i fjor. Ukrainske myndigheter sier de har identifisert rundt 20.000 ukrainske barn som har blitt tvangsdeportert til Russland siden krigen begynte 24. februar i fjor. Færre enn 400 er returnert til hjemlandet.

Krigsforbrytelse

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har utstedt arrestordre mot president Putin og Russlands barneombud for påstått ulovlig deportasjon av barn.

Stabssjef ved Ukrainas presidentkontor, Andrij Jermak, hentydet til saken i et innlegg i sosiale medier torsdag, der han blant annet skrev at det å fjerne ukrainske barn permanent fra sitt hjemland er en krigsforbrytelse.

Russland har ikke nektet for å ha tatt tusenvis av ukrainske barn til Russland, men hevder de har gjort det for barnas egen sikkerhet.