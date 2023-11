De ansatte skriver i et brev til selskapet at de vil forlate det med mindre samtlige styremedlemmer og hele den nåværende toppledelsen går av.

– Deres handlinger har gjort det åpenbart at dere ikke er i stand til å lede OpenAI, skriver de ansatte i brevet ifølge avisen Wall Street Journal.

– Vi er ikke i stand til å jobbe for eller med mennesker som mangler kompetanse, dømmekraft og omsorg for det vi gjør eller sine ansatte, heter det videre.

OpenAI, som er morselskapet til ChatGPT, har omtrent 770 ansatte.

Fredag fikk tek-selskapets grunnlegger Sam Altman og Greg Brockmann sparken fra toppledelsen.

Flere medier har skrevet at Altman i helgen var i samtaler for å komme tilbake i sjefsstolen. Men det var i stedet tidligere Twitch-sjef Emmett Shear som ble hentet inn av styret.

Mandag ble det kjent at Altman har fått jobb hos tekgiganten Microsoft. De ansatte skriver i brevet at de kan komme til å gjøre som Altman og gå til Microsoft dersom kravene deres ikke blir oppfylt, og legger til at Microsoft har forsikret dem om at de vil være jobber tilgjengelig for dem alle.

Microsoft har investert 13 milliarder dollar i OpenAI.