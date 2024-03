Iranske myndigheter mener agenten sto bak et angrep på en ammunisjonsfabrikk drevet av det iranske forsvarsdepartementet i fjor, skriver Tasnim videre.

Ytterligere detaljer, inkludert personens identitet, er ikke offentliggjort.

I slutten av januar i fjor ble en ammunisjonsfabrikk i nærheten av storbyen Ishafan angrepet med flere småfly. Den gang sa Iran at Israel sto bak angrepet.

I januar ble også fire kurdere henrettet i forbindelse med angrepet.

Den norskbaserte menneskerettighetsorganisasjonen Hengaw har beskyldt Teheran for ikke å ha gitt mennene en rettferdig rettssak, og sier at mennene ble tvunget til å tilstå under tortur.

Iran har mottatt sterk kritikk fra menneskerettighetsaktivister for sin fortsatte bruk av dødsstraffen.

Det finnes ingen offisielle tall, men ifølge Hengaw ble 829 personer henrettet i løpet av fjoråret.