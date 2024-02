Tracie Porter har satt sin egen kjennelse på vent fram til fredag i påvente av en anke, som er ventet å komme, skriver Chicago Sun-Times onsdag.

– Jeg er klar over at min beslutning ikke nødvendigvis blir det endelige utfallet, skriver Porter i kjennelsen og viser med det til at høyere rettsinstanser også har mulighet til å vurdere saken.

En talsperson for Trump sier kjennelsen er grunnlovsstridig og vil bli anket raskt.

I forrige måned stemte en enstemmig valgkommisjon for å avvise et forsøk på å fjerne Trump fra stemmeseddelen med henvisning til et grunnlovstillegg som utestenger kandidater som har deltatt i oppvigleri fra å søke offentlige verv. Porter mener kommisjonens vedtak «åpenbart er feil».

Dommerens ordre kommer mens debatten går i USA om hvorvidt Trumps rolle i angrepet på Kongressen utelukker ham fra å bli president igjen, og hvorvidt stormingen av nasjonalforsamlingen skal regnes som oppvigleri.

USAs høyesterett ligger til å komme med en kjennelse om den kontroversielle saken om kort tid. Det er kommet signaler om at retten er skeptisk til argumenter om å stryke Trump fra stemmeseddelen i Colorado, der det holdes nominasjonsvalg førstkommende tirsdag.

Også Maine har tidligere strøket Trump fra nominasjonsvalget, men både der og i Colorado er tiltaket satt på vent mens Trumps anke blir behandlet.

Porter sier hennes kjennelse vil bli satt på pause dersom høyesteretts beslutning ikke er i tråd med hennes.