Mappa ble sist sett i dagene før Trump måtte forlate Det hvite hus, og USAs etterretning frykter at noen av USAs mest sensitive hemmeligheter kan bli spredt, ifølge CNN.

Problemet er så bekymringsfullt at etterretningen i fjor orienterte lederne for Senatets etterretningskomité om de savnede dokumentene og myndighetenes innsats for å finne dem.

Mappa inneholdt rådata som USA og allierte i Nato samlet inn om Russland og russiske agenter, inkludert kilder og metodene som bidro til regjeringens konklusjon om at Vladimir Putin ønsket å bidra til at Trump vant valget.

Dokumentene var så hemmelige at kongressmedlemmer og deres assistenter med høyeste sikkerhetsklarering bare kunne gå gjennom dem i CIA-hovedkvarteret i Langley i Virginia.

Sist mappa ble sett, var i Trumps siste dager som president, da han ga ordre om at mappa skulle hentes til Det hvite hus slik at han kunne nedgradere en rekke dokumenter om FBIs gransking av Russland.

Under ledelse av stabssjef Mark Meadows ble mappa gjennomgått av republikanske assistenter for å sladde det mest sensitive med sikte på offentliggjøring, skriver CNN.

Selv om ledende tjenestemenn forsøkte å stanse det, ga Trump dagen før han forlot Det hvite hus, ordre om offentliggjøring. Men de kopiene som ble sendt ut, ble i all hast samlet inn igjen av advokater som krevde mer sladding, ifølge kanalen.

Flere år etter at Trumps tid i Washington var over, er arkivet ennå ikke frigitt, trass i hans ordre. Redigerte kopier har endt opp i nasjonalarkivet.

Men den uredigerte originalversjonen forsvant i de kaotiske siste timene av Trumps presidentgjerning. Ingen tjenestemenn vil kommentere, men det er klart at mappa ikke var blant dokumentene som ble funnet i Trumps residens i Mar-a-Lago i Florida, skriver CNN.