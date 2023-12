Valget ble utløst av det voldsomme sinnet som oppsto mot myndighetene etter to masseskytinger i mai som kostet 18 mennesker livet, blant dem ni skolebarn og tenåringer.

I flere uker marsjerte store folkemengder støttet av den moderate og liberale opposisjonen gjennom Beograds gater med krav om nyvalg og tiltak mot voldskulturen som herjer i landet.

Opposisjonspartiene og borgerrettighetsgrupper anklager også Vucic og hans parti SNS for å undertrykke pressefriheten, støtte vold mot rivaler, korrupsjon og forbindelser til organisert kriminalitet. Vucic og hans folk avviser anklagene.

På farta i valgkampen

Parlamentsvalget søndag blir det femte siden 2012, og finner sted bare halvannet år etter det forrige valget. Det blir også valg til bystyre i hovedstaden Beograd og de fleste av landets kommuner.

Vucic har de siste ukene vært på farta rundt om i landet for å sikre seg folkelig støtte til en ny økt ved makten for ham selv og hans populistparti etter stormen som følge av skyteepisodene.

Han parkerte den svarte limousinen og kjørte sin egen Skoda til Nord-Serbia for å sjekke tilstanden på veiene, han har besøkt bønder, åpnet en tiktok-konto, blitt intervjuet av en opposisjonsavis og besøkt et kloster.

– Staten er ingen spøk, og den kan ikke drives av uansvarlige folk, sier 53 år gamle Vucic, en tidligere høyreradikal nasjonalist som har forvandlet seg til en moderat og EU-vennlig konservativ.

I de siste månedene har Vucics regjering sørget for engangsstøtte til studenter, pensjonister og enslige mødre og kunngjort høyere pensjon og lønnsøkning i deler av det offentlige.

Innbrudd og branner

Radomir Lazovic, som leder opposisjonsalliansen Serbia mot vold, anklager SNS for utpressing og bestikkelse av velgerne.

– Det fins enorme muligheter for endring. Men folk har skjønt at SNS ikke vil endre på noe, selv ikke etter en så tragisk hendelse, sier han med henvisning til skyteepisodene.

Vucic kaller stadig opposisjonsledere som Dragan Djilas statsfiender og tyver som adlyder instruksjoner fra vestlige ambassader, og de statlige mediene gir dem få anledninger til å svare på anklagene.

Mang opposisjonskandidater har opplevd å bli svertet i pressen og utskjelt på gata, og uforklarlige innbrudd og branner.

Sexvideo på TV

Det har kostet Djordje Miketic, som er kandidat i Beograd, dyrt å stå opp mot Vucics SNS. Bare uker før valget ble en sexvideo av ham lekket til sosiale medier og senere offentliggjort på en statsstøttet TV-kanal.

Han sier den antakelig kom fra en PC som ble stjålet fra leiligheten hans for over et år siden.

– I de siste månedene har jeg meldt fra om tallrike brudd på loven, inkludert korrupsjon, sier Miketic og forteller at omtrent samtlige opposisjonskandidater er dradd gjennom «mediesøla».

Valgobservatører sier hendelsen er del av et klart mønster med press som er vanlig i serbisk politikk. I løpet av 72 timer i forrige måned ble det meldt om fem tilfeller av trusler og hærverk mot opposisjonskandidater.

Slavisa Momcilovic, som er kandidat for Det demokratiske partiet i Prokuplje sør i Serbia, mener en brann på gården hans trolig har sammenheng med hans motstand mot regjeringen. Politiet har gjort lite for å oppklare den.

Banket opp på gata

Opposisjonslederen Borko Stefanovic har smertelig erfaring med presset som kommer når man sier regjeringen imot. I 2018 ble han overfalt på gata av en gruppe menn, og det blodige overfallet utløste store demonstrasjoner mot Vucics regjering.

– Vi lever i et land preget av vold, frykt og press på velgerne, en konsekvens av den nye sammenslutningen av den gamle politiske familien til Seselj, Vucic og Dacic, sier han med henvisning til lederne for de tre ultranasjonalistiske koalisjonspartiene.

I tillegg har Vucic og hans allierte nær monopol på statlige medier. Blant annet e de på luften rundt 70 prosent av tiden på de nasjonale TV-kanalene.

Serbiske myndigheter avviser imidlertid de fleste anklagene og sier det ikke har vært noen større tilfeller eller kontroverser.

Leder på målingene

I den siste meningsmålingen til Nova Srpska Politicka Misao leder SNS med 39,8 prosent, mens Lazovics koalisjon har 25,6 prosent og Sosialistpartiet til utenriksminister Ivica Dacic, som er alliert med SNS, får 8,9 prosent.

– Store endringer på regjeringsnivå er ikke realistisk, og det ville være en overraskelse om det blir regjeringsskifte, sier Bojan Klacar i meningsmålingsinstituttet CESID.

Men han sier det er godt mulig SNS taper makten i Beograd. Det ville være et betydelig tap siden hovedstadens 1,4 millioner innbyggere er en firedel av landets befolkning, og ordføreren er en av de mer innflytelsesrike politikerne i Serbia.

Vil bli EU-medlem

Serbia har ambisjoner om å bli medlem av EU, men en viktig forutsetning er at forholdet til den tidligere provinsen Kosovo blir normalisert.

Kosovo med sitt albanske folkeflertall erklærte seg uavhengig i 2008 etter en geriljakrig på 90-tallet, men EU-sponsede samtaler om normalisering er helt fastlåst, og spenningen mellom serbere og kosovoalbanere i området er høy.

Andre krav fra EU er at Serbia slår ned på korrupsjon og organisert kriminalitet, åpner opp økonomien og legger utenrikspolitikken på linje med EUs, inkludert sanksjonene mot Russland, som er en gammel alliert.