Lazzarini sier at oppfordringer om at han skal gå av er del av den israelske regjeringens kampanje.

– Akkurat nå står vi overfor en utstrakt, koordinert kampanje fra Israel med mål om å ødelegge UNRWA, sa Lazzarini i et intervju lørdag.

– Det er et politisk mål på lang sikt, fordi det antas at om hjelpeorganisasjonen blir avskaffet, så vil statusen til de palestinske flyktningene være bestemt en gang for alle – og med den: retten til å returnere. Det er et mye større politisk mål bak dette, sier Lazzarini.

Hamas-anklager

En rekke land har suspendert utbetalingene til UNRWA etter israelske anklager om at tolv av organisasjonens rundt 13.000 ansatte på Gazastripen deltok i Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober, der 1140 mennesker ble drept.

UNRWA har opplyst at de tolv det gjelder, har fått sparken, og at anklagene granskes.

UNRWA er en svært viktig aktør i de palestinske områdene og bidrar blant annet med helsetjenester, utdanning og mye annet.

Lazzarini viser til vedtak i den israelske nasjonalforsamlingen, tiltak for å fjerne organisasjonens momsfritak og ordre til kontraktarbeidere i den israelske havnebyen Ashdod om å «stoppe å håndtere visse matleveranser for UNRWA».

– Og alle disse kravene kommer fra regjeringen, sier han.

Kan være slutt i april

Lazzarini har gjentatte ganger advart om at UNRWAs virksomhet på Gazastripen snart må legges ned ettersom flere land har stanset utbetalingene til organisasjonen.

Ifølge ham har 438 millioner dollar i midler blitt fryst, mer enn halvparten av det organisasjonen hadde ventet å få inn i 2024.

– Om alle land fortsetter med å holde tilbake betalingene sine, vil finansieringen av UNRWA veldig snart stå i fare, sier Lazzarini.

– Uten nye donorer vil UNRWA måtte stanse arbeidet i april, sier han videre.

UNRWA bistår palestinske flyktninger på Gazastripen, Vestbredden, Syria, Libanon og Jordan, og Lazzarini sier dette gjelder for alle områdene.