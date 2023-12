Luftangrepet skjedde klokken 1.35 natt til lørdag lokal tid og ble avverget av syrisk luftforsvar som skjøt ned flesteparten av rakettene, står det i en uttalelse fra det syriske forsvarsdepartementet.

Angrepet førte kun til materielle skader, ifølge Syrias statlige nyhetsbyrå, som siterer en militærkilde. Statlig fjernsyn meldte også om angrepet.

Det israelske forsvaret har ikke svart på det franske nyhetsbyrået AFPs henvendelser om saken.

Ifølge den London-baserte syriske eksilgruppen SOHR (Syrian Observatory for Human Rights) var det Hizbollah-mål sør for Damaskus som ble rammet. Ambulanser ble sendt til stedet, uttaler SOHR, som får sine opplysninger fra et kildenettverk i Syria.

Israel pleier ikke å kommentere enkeltangrep som landet står bak i Syria, men har flere ganger på generelt grunnlag uttalt at angrep rettes mot mål med iransk tilknytning og at hensikten er å hindre at Iran får fotfeste i regionen.

Israel har gjennomført flere angrep mot militære mål i Syria etter at Hamas gikk til krig mot Israel 7. oktober, men også mange angrep siden krigen i Syria startet i 2011.

Det syriske regimet er alliert med Hizbollah og Iran, som regnes som Israels erkefiende i regionen.

