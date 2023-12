En talsperson for USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, Adrienne Watson, opplyser at USA støtter våpenhvilen og skal bruke sine ressurser til å overvåke den.

Våpenhvilen ble innledet midt på dagen mandag og åpner for at styrker som okkuperer Mushaki-området og veien RP1030 kan trekkes ut.

I forrige måned undertegnet Kongos regjering en avtale med FN om at FN-styrken Monusco skal trekkes ut. Monusco anses som ineffektiv for å stanse krigingen mellom flere forskjellige styrker i det østlige Kongo, hvorav noen støttes av Rwanda, og andre har tilknytning til IS.