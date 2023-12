– Det er ikke verdt å starte medlemskapsforhandlinger, fordi vi kan ikke svare på hva konsekvensene av et ukrainsk medlemskap vil bli, sier Orban i et intervju med Ungarns statlige radio fredag, skriver AFP.

Orban sier at avstanden mellom EU og Ukraina er for stor.

– Men jeg vil støtte det dersom EU vedtar et strategisk partnerskap med Ukraina først, legger han til.

Ukraina toppsak

På EU-toppmøtet i midten av desember blir Ukrainas medlemssøknad en av toppsakene. Men et vedtak om å åpne medlemsforhandlinger krever enstemmighet.

Derfor er det knyttet stor spenning til om Orban vil snu i saken, ettersom Ungarn i praksis har vetorett.

I begynnelsen av november anbefalte EU-kommisjonen å åpne for medlemsforhandlinger med Ukraina.

Ungarn truer også med å stanse flere hjelpepakker for flere titall milliarder euro til Ukraina.

Gjør seg kostbar?

Saken er så følsom at EU-president Charles Michel mandag denne uka dro til Budapest for en alvorsprat med Orban. Hva de to konkret snakket om, er foreløpig ikke kjent.

Samtidig har det vært spekulert på om Ungarn gjør seg «kostbar» for å få EU til å frigjøre 22 milliarder euro som er satt på vent på grunn av demokratiske og rettslige utfordringer i Ungarn.

Fredag kom det meldinger om at EU trolig vil overføre ti milliarder euro etter at Orban har tatt grep for å sikre et mer uavhengig rettsvesen.