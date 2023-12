– I dag døde Juanita Castro, en eksepsjonell kvinne og utrettelig forkjemper for Cuba, som hun elsket så høyt, skriver en journalist som står familien nær.

Mens storebrødrene ledet revolusjonen og det kommunistiske styret på Cuba, levde Juanita i eksil i flere tiår og kjempet for å felle regimet deres.

Maria Antonieta Collins, som var medforfatter da Juanita Castro skrev sin selvbiografi, forteller på Instagram at Fidels søster flyktet fra hjemlandet i 1964 etter å ha brutt med brødrene sine under den cubanske revolusjonen fem år tidligere.

I tillegg til å rette flengende kritikk mot brødrene fra sitt eksil i Miami, samarbeidet Juanita også med amerikanske etterretning under kodenavnet Donna. Hun har selv fortalt at hun jobbet med CIA for å styrte brødrene.

I memoarene forteller hun at det var vanskelig å kombinere rollen som medlem av det cubanske eksilmiljøet og søster til de to kjente lederne – som var forhatt i Miami.

– Jeg har uten tvil lidd mer enn de andre eksilcubanerne fordi det ikke finnes ett eneste pusterom for meg langs Floridastredet, og det er få som forstår dette paradokset i livet mitt. For folk i Cuba er jeg en desertør fordi jeg forlot landet og fordømte regimet. For mange i Miami er jeg persona non grata fordi jeg er søsteren til Fidel og Raul.

Fidel Castro døde i 2016, mens Raul, som i dag er 92 år gammel, gikk av som leder for kommunistpartiet på Cuba i 2021.