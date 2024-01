– Hver gang vi får et slikt varsel tar vi det veldig alvorlig og vi ønsker ikke å ta noen risiko, sier en talsperson for påtalemyndigheten i Gent.

Politiet jobbet torsdag ettermiddag med å sjekke bussen og de 46 passasjerene, samt deres bagasje.

Ingen detaljer er kjent om de siktede i saken, heller ikke hva de mulige terrorplanene gikk ut på.

Belgia har økt beredskapen etter at IS tok på seg ansvaret for et angrepet i Brussel i oktober, der to svenske fotballsupportere ble skutt og drept.