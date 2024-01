Naturvårdsverket snuoperasjon betyr at Sverige ikke lenger må regne med lekkasjene i klimarapportene landet hvert år sender til EU og FN.

Sabotasjen på North Stream-rørledningen i Østersjøen i september 2022 skjedde delvis i Sveriges økonomiske sone.

En undersøkelse har imidlertid vist at Sverige, ifølge FNs havrettskonvensjon, ikke har jurisdiksjon over rørledninger for transport av fossilgass gjennom den eksklusive økonomiske sonen, skriver Naturvårdsverket i en pressemelding.

At Sverige hadde røde utslippstall etter sabotasjen, kunne ha ført til klimabøter i EU.