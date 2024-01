Britiske forskere har funnet viruset hos en ulike selarter på øya Sør-Georgia, hvor hundrevis av dyr er funnet døde. Forskerne sier funnene er nedslående.

– Fordi Antarktis er et så unikt og spesielt sted for biologisk mangfold, er det trist og bekymringsfullt å se at pattedyr i regionen blir smittet, sier Ian Brown i Storbritannias tilsyn for dyr- og plantehelse.

Øya er britisk territorium og ligger rundt 1000 kilometer sørøst for Falklandsøyene.

Det er elefantseler og pelsseler som har dødd av fugleinfluensaen. Viruset, H5N1, ble oppdaget i området for første gang blant fugler i oktober.