– Staten Israel vil møte i Den internasjonale domstolen i Haag for å slå ned på Sør-Afrikas absurde ærekrenkelse, sier talsperson for israelske myndigheter, Eylon Levy, i en uttalelse tirsdag.

Det var på tampen av fjoråret at Sør-Afrika anklaget Israel for å begå folkemord på palestinere i Gaza og ba FN-domstolen om å beordre stans i krigføringen. Sør-Afrika ba også om at begjæringen deres blir hastebehandlet i ICJ.

– Vi forsikrer Sør-Afrikas ledere om at historien vil dømme dem, og dømme dem uten nåde, fortsatte Levy.