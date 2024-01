76 år gamle Lai grunnla den prodemokratiske avisa Apple Daily og er en framtredende kritikere av det kinesiske kommunistpartiet.

Lai er tiltalt på to punkter for å ha konspirert med fremmede makter – blant ved å ha bedt om sanksjoner mot tjenestemenn i Hongkong og Kina. Tiltalen er tatt ut på bakgrunn av den omstridte sikkerhetsloven og kan sette ham bak lås og slå livet ut.

Lai er også tiltalt for å ha inngått forbund for å publisere opprørske skrifter. Den delen av tiltalen har hjemmel i en lov fra det britiske kolonistyret i den delvis selvstyrte storbyen.

Intervjuer og kommentarartikler

Aktor Danny Chau viste onsdag fram utklipp fra Apple Daily, blant dem meldinger om en tale fra Lai og Kina-kritiske kommentarartikler.

Chau har også vist til Apple Daily-intervjuer av prominente demokratiaktivister og regjeringskritisk reklame.

Chau har tidligere anklaget Lai for å ha konspirert med blant andre eksilaktivist Finn Lau, den Storbritannia-baserte menneskerettsaktivisten Luke de Pulford, den japanske politikeren Shiori Yamao, den amerikanske finansmannen Bill Browder og andre.

Flere av dem avviser anklagene om at de sammen med Lai lobbet utenlandske regjeringer for sanksjoner.

– Jimmy hadde ikke noe som helst å gjøre med mitt arbeid i Hongkong. Men Jimmys sak handler ikke om sannhet. Den handler om å legge fram Beijings narrativ, skriver de Pulford på X.

Lau skriver på X at Lai ikke har vært involvert i hans arbeid for menneskerettigheter og demokrati og ber om at Lai og andre blir løslatt.

Amerikanske regjeringsfolk og britiske aktivister

Minst sju andre har blitt anklaget for å ha konspirert med Lai eller hans medarbeidere, blant dem USAs tidligere viseforsvarsminister Paul Wolfowitz, James Cunningham, USAs tidligere generalkonsul til Hongkong og grunnlegger Benedict Rogers av menneskerettsgruppa Hongkong Watch.

– Ideen om at det er en forbrytelse for ham å snakke med politikere, næringslivsledere, internasjonale presse og aktivister, samt meg som en tidligere diplomat, er ekstremt latterlig, sier Cunningham i en uttalelse.

Rogers skriver at Lais samarbeid med utlendinger «må anses som fullstendig normal og legitim aktivitet» for en avisredaktør.

Rettssaken viser «akkurat hvor dramatisk og grundig Hongkongs grunnleggende rettigheter og rettsregler har blitt brutt ned», skriver han på X.

Politisk motivert

Kinesiske myndigheter beskrev i en uttalelse onsdag Lai som en «agent for anti-kinesiske krefter, som på skamløst vis har konspirert med eksterne krefter for å sette den nasjonale sikkerheten i fare».

I uttalelsen kritiseres også noen av utlendingene som er navngitt i rettssaken, for å ha «gjort opprør mot Kina» ved å kritisere Kinas politikk i byen og «blande seg inn i Hongkongs juridiske prosesser».

Lai ble pågrepet etter demokratiopprøret i Hongkong i 2019, som brøt ut i forbindelse med Kinas nasjonale sikkerhetslov for byen.

Saken følges tett av utenlandske myndigheter, næringslivet og rettseksperter. Mange ser på den som en pekepinn på rettsvesenets uavhengighet i Hongkong.

Både USA og Storbritannia har bedt om at Lai blir løslatt og anser rettssaken mot ham som politisk motivert.