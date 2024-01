Den Kina-kritiske kandidaten Lai Ching-te fra partiet DPP vant presidentvalget og har sagt at han er fast bestemt på å beskytte Taiwan fra trusler fra Kina. Samtidig mistet DPP flertallet i nasjonalforsamlingen.

En talsmann for kinesiske myndigheter sier valgresultatet viser «at DPP ikke representerer flertallet blant befolkningen».

– Vi vil motsette oss alle separatistaktiviteter som arbeider for «uavhengighet for Taiwan» og all innblanding utenfra. Vi vil jobbe med relevante politiske partier, grupper og mennesker fra ulike sektorer på Taiwan for å styrke utveksling og samarbeid over Taiwanstredet, sier talsmannen videre.