– Jeg ber regjeringen om å ta nødvendige skritt for å sørge for at alle innbyggeres rettigheter er intakte og for å styrke et inkluderende demokrati, sier Türk i en uttalelse.

Valget i Bangladesh ble boikottet av opposisjonen, og i havnebyen Chittagong brukte politiet tåregass mot demonstranter. Sheikh Hasina vant som ventet valget.

Türk ber også regjeringen i Bangladesh om å endre kurs.