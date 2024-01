Så langt er mer enn 60 prosent av stemmene talt opp, ifølge tall fra den sentrale valgkommisjonen.

Lais motstander Hou Yu-ih fra opposisjonspartiet KMT har så langt fått 33,2 prosent av stemmene.

Et endelig resultat er ikke ventet før senere søndag kveld.

Valgkampen har vært preget av spenningen mellom Kina og Taiwan. Hvem som vinner valget, vil også avgjøre hvordan forholdet til Kina vil utvikle seg.

Kina kaller Lai en farlig separatist og har advart velgerne på øya om å «velge korrekt» for å unngå militær konflikt.

Hou ønsker i motsetning til Lai tettere bånd til Kina. Hou har sagt at fokus skal være økonomisk velstand, og at et sterkt forhold til Taiwans internasjonale partnerne, blant dem USA, skal opprettholdes.

Rundt 19,5 millioner stemmeberettigede innbyggere begynte å avgi sine stemmer da valglokalene åpnet klokken 8 lokal tid.