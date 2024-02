– Vi kommer ikke til å tillegge oss en vane med å kommentere statsministerens samtaler med kongen, men vi har blitt enige med Buckingham Palace om å i dette spesifikke tilfellet bekrefte at de skal snakke sammen på telefon senere, sier en talsmann for Sunak.

Mandag ble det kjent at kong Charles har fått kreft. Det er ikke kjent hva slags kreft Charles har. Kreften ble oppdaget da den 75 år gamle kongen var inne til behandling for en forstørret prostata i januar, men det er ifølge hoffet ikke prostatakreft. Ellers har de ikke oppgitt noen detaljer, men Sunak sa tirsdag at kreften ble oppdaget tidlig.

Sykdommen gjør at han i en periode trekker seg tilbake fra mesteparten av offentlige plikter og oppdrag.

I farens fravær har prins William gjenopptatt flere kongelige plikter, og det ventes at han framover vil dele byrden med prinsesse Anne og Charles' kone dronning Camilla. William har vært borte fra jobb siden prinsesse Kate ble mageoperert 16. januar.

Onsdag var han vertskap for en seremoni i Windsor Castle vest for London til ære for borgere som får anerkjennelse for sine bidrag til samfunnet.

Senere på dagen sto deltakelse på en innsamlingsgalla for den veldedige institusjonen London Air Ambulance på programmet.