Naledi Pandor legger til at hun har spurt ICJ hvorfor det ikke er utstedt en arrestordre for Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Sør-Afrika ba ICJ om en slik ordre i tillegg til å beskylde Israels for brudd på Folkemordkonvensjonen fra 1948.

Fredag utstedte ICJ en kjennelse om at Israel må gjøre alt i sin makt for å hindre folkemord i Gaza.

Hun sier videre at Sør-Afrika vil se på andre tiltak de kan foreslå for verdenssamfunnet for å stanse de sivile tapene under krigen i Gaza mellom Israel og Hamas.