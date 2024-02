Formella sa på en pressekonferanse tirsdag at de har sendt brev til Life Corporation i Texas med krav om at de slutter å krenke New Hampshires valglover, og at en kriminalsak er innledet.

Flere tusen demokratiske velgere fikk den falske oppringningen med stemmen som lignet Bidens, foran nominasjonsvalget i New Hampshire i januar. I oppringningen ble de oppfordret til ikke å stemme på ham.

– Det er viktig at du sparer stemmen din til valget i november. Å stemme på tirsdag er bare et bidrag til at republikanerne velger Donald Trump igjen, sa den falske stemmen.

Formella sier at oppringningen blir etterforsket som et forsøk på å hindre at folk avgir stemme i nominasjonsvalget.