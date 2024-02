Ifølge redaksjonen i bihus.info , som regelmessig publiserer saker om korrupsjon i landet, overvåket hele 30 agenter fra den ukrainske sikkerhetstjenesten SBU deres journalister under en tilstelning på et hotell i desember.

– Hvem er det som representerer den største trusselen mot den nasjonale sikkerheten i krigstid? SBU mener åpenbart at det er journalister, skriver bihus.info.

SBU benekter ikke hendelsen, men understreker at de har respekt for pressefriheten og at de nå etterforsker hva som skjedde.

En kilde i SBU opplyser at lederen for enheten som spionerte på journalistene, har fått sparken.

I januar dukket det opp en overvåkingsvideo som viste at flere av de ansatte i bihus.info benyttet narkotika og snakket om å kjøpe cannabis og MDMA. Begge disse narkotiske stoffene er ulovlig i Ukraina.

Bihus.info har erkjent at videoen er ekte, men tar i en kunngjøring avstand både fra narkotikabruk og fra den ulovlige overvåkingen de har vært utsatt for.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har varslet etterforskning av SBUs overvåking av journalister og har samtidig fordømt forsøk på å presse journalister.