– I dag har EU tatt en etterlengtet beslutning. Dette er et tydelig signal til Moskva om at Europa vil holde ut og at Europa ikke vil la seg knekke, sier Zelenskyj i sin daglige kveldstale torsdag.

Da Viktor Orban snudde på EUs ekstraordinære toppmøte torsdag, kunne de 27 medlemslandene endelig vedta hjelpepakken den ungarske statsministeren blokkerte på toppmøtet i desember. I forkant hadde Orban flere ganger sagt at vetoet ville bli opprettholdt.

– Alle 27 ledere er blitt enige om en støttepakke på 50 milliarder euro til Ukraina. Dette sikrer en langsiktig og forutsigbar bistand til Ukraina. EU tar lederskap og ansvar i sin støtte til Ukraina. Vi vet hva som står på spill, skrev EU-president Charles Michel på X da vedtaket endelig kom på plass.

Støttepakken består av 17 milliarder euro i bistand og 33 milliarder euro i lån, fordelt på en fireårsperiode. Totalsummen tilsvarer nærmere 570 milliarder kroner med dagens kurs.