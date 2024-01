Den proiranske gruppen Kataib Hizbollah, som ikke må forveksles med den libanesiske Hizbollah-bevegelsen, kunngjorde sin beslutning tirsdag.

Årsaken som oppgis, er at de vil unngå at den irakiske regjeringen settes i forlegenhet.

Kataib Hizbollah ble opprettet i kjølvannet av USAs invasjon av Irak i 2003 og er den mektigste fraksjonen i Islamsk motstand i Irak. Det er et nettverk med sjiamuslimske væpnede grupper som har stått bak over 150 angrep mot amerikanske styrker siden Gaza-krigen brøt ut 7. oktober. Ingen av angrepene hadde fram til søndag krevd liv.

Tre drept, rundt 40 såret

Islamsk motstand i Irak tok også på seg ansvaret for angrepet i Jordan søndag, der tre amerikanske soldater ble drept og rundt 40 såret. Pentagon har sagt at droneangrepet bærer preg å være gjennomført av Kataib Hizbollah. Angrepet var rettet mot en avsidesliggende militærbase i ørkenen nær Jordans grense til Syria og Irak.

En irakisk tjenestemann sier at Kataib Hizbollahs beslutning skjedde etter omfattende kontakt mellom den irakiske regjeringen, amerikanske tjenestemenn og irakiske væpnede grupper for å hindre en opptrapping.

– Det er tydelig at det som skjedde, var et skritt for langt, noe som førte alle til en korsvei, sier den ikke navngitte kilden til nyhetsbyrået Reuters sent tirsdag kveld.

USA varsler svar

USAs president Joe Biden sa tirsdag at han har bestemt seg for hvordan USA skal gjengjelde angrepet. Presidenten sier han holder Iran ansvarlig «i den forstand at de leverer våpnene til personene som gjorde det».

Men i likhet med Iran understreker USA at de ikke ønsker å starte noen krig.

Iraks regjering har fordømt angrepene mot amerikanske styrker, men sier også at den regionale opptrappingen vil fortsette så lenge Gaza-krigen fortsetter.

Den irakiske regjeringen er støttet av både partier og væpnede grupper som har nære bånd til Iran. Men Bagdad får ikke direkte støtte fra de ytterliggående gruppene som har angrepet amerikanske styrker, ifølge vestlige og irakiske tjenestemenn.