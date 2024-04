– Det er veldig viktig at Israel tar fullstendig ansvar for denne hendelsen. Det er også viktig at landet synes å ta grep for å holde de ansvarlige ansvarlig. Enda viktigere er det at det blir tatt steg framover for å sikre at noe som dette aldri kan skje igjen, sier Blinken.

USA har varslet at de vil følge svært nøye med på hvilke tiltak Israel innfører etter angrepet, som den israelske hæren sier skyldes en feil. Sju personer, blant dem en canadisk-amerikansk statsborger, ble drept i angrepet.

IDF innrømmet fredag en rekke «alvorlige feil» med angrepet, som de hevder var rettet mot et bevæpnet Hamas-medlem. Blant annet hevdes det at de ikke så logoene til hjelpeorganisasjonen på taket til bilene som ble angrepet. Angrepet skjedde kort tid etter at de hadde tilsyn med å frakte ut 100 tonn mat til sultrammede palestinere.

De to offiserene som beordret angrepet, har blitt sparket. I tillegg har tre andre fått reprimande.

WCK omtaler den israelske etterforskningen som et viktig skritt, men sier at det er behov for systematiske endringer for å hindre nye angrep mot hjelpearbeidere. Samtidig krever WCK en uavhengig gransking av hendelsen.

Organisasjonen har innstilt hjelpearbeidet i Gaza inntil videre.