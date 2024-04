Beslutningen er tatt etter at sju hjelpearbeidere fra WCK ble drept i israelske angrep på Gazastripen mandag.

De to organisasjonene har jobbet sammen om å få opprettet en maritim korridor for frakt av nødhjelp fra Kypros til Gazastripen, og de hadde akkurat fått losset en tredel av lasten fra et skip da bilkolonnen til WCK ble angrepet 1. april.

– Dette angrepet, iverksatt av det israelske militæret, er et smertelig vendepunkt i vår innsats for å lette den humanitære krisen i Gaza, skriver Open Arms i en uttalelse torsdag kveld.

WCK har allerede kunngjort at de har satt sitt arbeid i Gaza på pause. FN har advart om at over halvparten av Gazas befolkning er i akutt fare for å sulte.