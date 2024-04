Undersøkelsen er foretatt av International Institute of Democracy and Electoral Assistance (IDEA) som har hovedkvarter i Sverige. Den tegner et dystert bilde i et år der over halvparten av verdens stemmeberettigede går til valgurnene.

Både verdens største demokrati India og USA har valg i år, og det samme har Storbritannia og EU. Tiltroen til at disse valgene vil gå riktig for seg er så som så.

IDEA har spurt velgere i 19 land, blant dem India og USA. I elleve av landene mener under halvparten av de spurte at det siste valget der var fritt og rettferdig.

Sterk leder

I åtte av landene er det flere som ønsker enn som ikke ønsker «en sterk leder som ikke trenger å bry seg med parlamentet eller valg»

– Demokratier må følge opp denne skepsisen, både ved å forbedre styresett og ved å bekjempe den voksende kulturen av desinformasjon som har fremmet falske anklager mot troverdige valg, sier generalsekretær Kevin Casas-Zamora i IDEA.

Høstens presidentvalg i USA kommer trolig til å stå mellom sittende president Joe Biden og tidligere president Donald Trump.

Trump-påstand

Sistnevnte hevder fortsatt at det var valgfusk fra Demokratenes side som fratok ham seieren i 2020, en påstand som er avvist av det amerikanske rettsvesenet.

Bare 47 prosent av de spurte i USA mener landet har en troverdig valgprosess.

I juni holdes det valg til EU-parlament. Partier på ytre høyre fløy ligger an til å gjøre det godt, noe som kan få følger i en rekke saker, blant annet EUs støtte til Ukraina i krigen mot Russland og innen klimapolitikken.