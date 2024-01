De tre siste månedene har frivillige organisasjoner registrert 4389 mennesker som ikke har noe sted å sove. Det er en økning på over 800 sammenlignet med samme periode i fjor.

Flere av de som sover ute, er personer som nylig er innvilget asyl og flyktningstatus. Årsaken er at de ikke lenger får lov til å bo på asylmottakene, men må skaffe seg bolig selv innen 28 dager.

– Regjeringens fortsatte fiendtlige tilnærming til flyktninger innebærer at hundrevis av mennesker blir hjemløse, eller at de sover på gatene våre, sier Khan i en uttalelse onsdag.

– Som ordfører er jeg fast bestemt på å gjøre alt jeg kan for å jobbe sammen med bydelene og frivillig sektor for å håndtere overnatting utendørs i hovedstaden, og jeg ber regjeringens ministre om å støtte vår innsats og få slutt på denne skammelige situasjonen for godt, sier han.

I løpet av to uker med sprengkulde i januar brukte over 1200 mennesker overnattingsplasser som ble opprettet som akuttiltak.

Av disse rapporterte 242 av de nylig var innvilget flyktningstatus, og at de derfor var tvunget til å forlate offentlige asylmottak.