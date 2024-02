Den amerikanske artisten og kunstneren skulle etter planen overta et gjesteprofessorat etter den serbiske kunstneren Marina Abramovic, men har nå avslått tilbudet.

Bakgrunnen er at ledelsen ved universitetet i Essen har stilt spørsmål ved at hun i 2021 undertegnet et åpent brev med støtte til palestinerne.

Brevet, som var et initiativ fra palestinske kunstnere, krevde umiddelbar slutt på israelsk vold mot palestinerne og tok til orde for handelsboikott og kulturell boikott av Israel.

Anderson ble opprørt over universitetsledelsens spørsmål og takker derfor nei til gjesteprofessoratet, skriver The Guardian.

– For meg handler dette ikke om hvorvidt jeg mener det samme nå som da. Det viktige spørsmålet er hvorfor de overhodet spør meg om dette. På bakgrunn av dette trekker jeg meg fra dette prosjektet, sier hun.