– Ingen valgkamp er en unnskyldning for å leke med sikkerheten til alliansen, skriver forsvarsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz på X, tidligere Twitter.

Trump kom med den oppsiktsvekkende uttalelsen på et valgkampmøte lørdag. Trump hevder at han i sin tid som president ga beskjed til et stort Nato-land om at USA ikke kom til å beskytte det i et russisk angrep hvis de ikke investerte nok i forsvar.

Trump sa at han heller ville oppfordre Russland «til å gjøre akkurat hva faen de ville». Han sa ikke hvilket land han snakket om.

– Natos motto «en for alle, alle for en» er en konkret forpliktelse. Å undergrave troverdigheten til allierte land innebærer å svekke hele Nato, skriver Kosiniak-Kamysz.

Det hvite hus omtaler det som galskap å oppfordre til invasjon av et alliert land. Nato har foreløpig ikke kommentert Trumps uttalelse.