Ifølge VG het det i et innlegg på X/Twitter at «Barbie World», der også Nicki Minaj og Icy Spicy bidrar, hadde vunnet.

Kontoen Barbie Charts har også publisert et skjermbilde av kunngjøringen.

Kort tid etter ble innlegget fjernet. I et nytt innlegg heter det at «Scientists & Engineers» med Killer Mike, Future, Andre 3000 og Eryn Allen Kane er vinneren i kategorien.

Aqua var også nominert med samme låt i klassen «Best Song Written for Visual Media», men der gikk prisen til «What Was I Made For? med Billie Eilish.

Begge låtene er fra Barbie-filmen.