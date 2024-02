Russiske styrker tok kontroll over byen i forrige uke i det som er Moskvas største seier på slagmarken siden mai i fjor, da de tok kontroll over Bakhmut. Russlands president Vladimir Putin varsler at soldatene hans skal presse på gjennom resten av det østlige Ukraina.

Zelenskyj sier i utdrag fra et intervju med Fox News og som skal sendes senere torsdag at fjoråret var «komplisert» for Ukraina, spesielt slutten av året.

Men han viser i intervjuet til tidligere seire for de ukrainske styrkene, spesielt i Kharkiv-regionen nordøst i landet, der intervjuet er gjort. Intervjuet finner sted i forbindelse med toårsmarkeringen for starten på krigen.

– I disse to årene har vi tatt tilbake Kharkiv-regionen. Nå er vi i denne regionen. Vi har opphevet blokaden av Svartehavet. Der er det kornruter og vi har ødelagt mange av den russiske flåtens fartøy, sier Zelenskyj.

– Det er det vi gjorde disse to årene. Og hva klarte de å gjøre? Bare dette ene stedet. Men til hvilken pris?, spør han.

Avdijivka ligger 15 kilometer nordvest for den russiskkontrollerte byen Donetsk i regionen ved samme navn.

Analytikere mener at Avdijivka-erobringen vil gjøre Donetsk tryggere fra ukrainske angrep og gi Moskva tid til å fortsette planen om å erobre resten av regionene Donetsk og Luhansk.