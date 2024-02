– Jeg er stolt over å kunne si at vi i år vil bruker over 2 prosent av vårt bruttonasjonalprodukt på forsvar. Jeg er også realistisk nok til se at dette kanskje ikke er nok i årene som kommer, sa Pistorius under et arrangement på sikkerhetskonferansen i München.

De tyske forsvarsutgiftene har økt kraftig etter Russlands invasjon av Ukraina i 2022.

Uttalelsen kommer etter at den tyske finansministeren Christian Lindner fredag sa at det er utfordrende å opprettholde et forsvarsbudsjett på dette nivået.