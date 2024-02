Hun kunngjorde nyheten under et besøk i Warszawa fredag. Den formelle beslutningen skal tas neste uke.

EU-midlene til Polen ble i sin tid fryst fordi den forrige polske regjeringen gjorde endringer som EU mente undergravde rettsvesenets uavhengighet.

Polens statsminister Donald Tusk ønsker avgjørelsen velkommen og sier at «pengebunken vil bli brukt godt». Summen på 137 milliarder euro tilsvarer over 1500 milliarder kroner.

Ifølge von der Leyen er EU-lederne imponert over innsatsen til Polens nye regjering, som tiltrådte for to måneder siden, for å gjeninnføre rettsstaten som samfunnets ryggrad.

Den forrige regjeringen til Lov- og rettferdighetspartiet PiS gjennomførte en større overhaling av rettsvesenet med det resultat at EU og internasjonale organisasjoner hevdet at rettsstatens prinsipper ble undergravd og at dommere ble underlagt politikeres ymse innfall.