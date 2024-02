336 israelske soldater ble drept under Hamas-angrepet, og minst 226 er siden drept eller har mistet livet på annet vis på Gazastripen.

Antallet soldater som er såret eller som av andre grunner søker behandling, øker også kraftig. Onsdag opplyste den israelske hæren ifølge Haaretz at 15 soldater var såret bare det siste døgnet.

Hærens rehabiliteringssenter opplyser at de har tatt imot 5600 soldater med fysiske og psykiske skader siden Hamas-angrepet, men anslår at ytterligere 20.000 soldater vil ha behov for behandling før året er omme, ifølge Al Jazeera.