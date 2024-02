Ifølge den israelske hærens talsmann Daniel Hagari kan man se Shiri Bibas, omgitt av sju væpnede menn, i en gate i Khan Younis sør på Gazastripen.

Bibas ble bortført fra kibbutzen Nir Os 7. oktober, sammen med ektemannen Yarden Bibas og parets to barn, ni måneder gamle Kfir og fire år gamle Ariel.

Hamas kunngjorde i november at Shiri Bibas og de to barna ble behandlet godt i over 20 dager, men at de da ble drept i et israelsk flyangrep. Dette er ikke bekreftet av Israel.

Det er ikke kjent når det angivelige opptaket av Shiri Bibas i Khan Younis ble gjort.

Uutholdelig

Familiemedlemmer beskrev i et TV-intervju mandag bortføringen som «uutholdelig og umenneskelig» og kalte kidnapping av barn «en forbrytelse mot menneskeheten og en krigsforbrytelse».

– Ariel og Kfrir er ofre for monstrøs ondskap. Hele familien vår blir nå holdt som gisler, sammen med alle de andre gislene, sa de.

Rundt 250 israelere og utenlandske statsborgere ble bortført under Hamas-angrepet mot det sørlige Israel 7. oktober.

Ikke i live

110 er siden frigitt i fangeutveksling, tre er reddet av israelske styrker, men over 130 andre er ikke gjort rede for.

Israelsk etterretning skal ha konkludert med at over 30 av dem ikke lenger er i live.

Hamas hevder at flere er drept i israelske angrep, og Israel innrømmer at tre ble skutt og drept av israelske soldater ved en feil i desember.