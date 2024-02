Besøkene til Ukrainas viktigste europeiske støttespillere kommer på et kritisk tidspunkt, ettersom hjelpepakker verdt milliarder står i stampe i Vesten. Midlene er sårt tiltrengt for at landet skal kunne fortsette krigen mot Russland.

Zelenskyj skal lørdag tale på sikkerhetskonferansen i München og møte USAs visepresident Kamala Harris, opplyser hans kontor. Presidenten skal også møte statsministrene til Tsjekkia, Danmark og Nederland.

I Paris skal han og Macron signere en bilateral sikkerhetsavtale.

München-konferansen regnes som verdens viktigste møteplass når det gjelder sikkerhet, og mer enn 50 statsoverhoder og over 100 ministre fra mer enn 100 land er påmeldt.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), utenriksminister Espen Barth Eide (Ap), forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim (Sp) deltar på konferansen.

Det er ventet at Ukraina og Midtøsten vil prege diskusjonene i München.