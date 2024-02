– Det er jo et av de mektigste forum vi kan være med i. Norge er invitert av Brasil, og for oss som land er det viktig å være med i et forum som faktisk fungerer, sier han til NTB.

Vedum deltar på finansministermøtet i G20, der Brasil i år har presidentskapet. Derfor er han i São Paulo, og får være med på samtaler med mektige finansministre fra verdens største økonomier.

Her mener Vedum at Norge har noe viktig å bidra med: Skattepolitikk. Finansministeren forteller at han møter sine brasilianske kolleger for å snakke om hvordan Norge har klart å sørge for at naturressursene kommer alle til gode. I tillegg jobber den norske delegasjonen med å «fremme norske selskapers sak,» sier finansministeren.

Vedum legger til at Brasils prioriteringer under sitt presidentskap i G20 – kampen mot ulikhet, fattigdom og sult – er viktige for regjeringens utviklingspolitikk. G20-samarbeidet er ikke uproblematisk:

– Det er underliggende konflikter her, Russland og USA er begge med, og vi vil møte noen globale spenninger også her. Vi må klare å enes, sier han.

Sp-lederen sier Norges deltakelse som gjesteland i G20 er et bevis på verdien av Norges frie utenrikspolitiske rolle, utenfor EU.