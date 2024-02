Det israelske angrepet skal ha vært et svar etter at Hizbollah skjøt ned en israelsk drone tidligere på dagen. Hizbollah har bekreftet at to av deres krigere ble drept i angrepene mot Baalbek, som ligger i Bekaadalen i Øst-Libanon.

Det var det første israelske angrepet mot denne delen av Libanon siden det brøt ut krig mellom Israel og Hamas i Gaza 7. oktober. Israel har angrepet det sørlige Libanon, der Hizbollah har sitt kjerneområde, gjentatte ganger.

Minst 280 personer er drept i kamper mellom Israel og Hizbollah på libanesisk side. De fleste av disse er krigere, men 44 av de døde er sivile. På israelsk side er ti soldater og seks sivile drept.