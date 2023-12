Navalnyj forsvant nylig fra straffekolonien IK-6 uten at det ble oppgitt hvor han er nå.

I en melding på X/Twitter fredag skriver Navalnyjs advokat Vjatsjeslav Gimadi at ingen av støttespillerne hans har hørt noe fra ham på ti dager.

Ifølge en annen av Navalnyjs medarbeidere, Kira Jarmysj, har ansatte ved straffekolonien opplyst at han ble flyttet derfra 11. desember.

Mandag denne uken sa Navalnyjs medarbeider Ljubov Sobol at han tror russiske myndigheter er livredde for at Navalnyj skal opponere mot Putin fram mot presidentvalget til våren.