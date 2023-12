Like før jul fikk 22-åringen lov til å ta en liten ferie i Okinawa i Japan, og straks han kom dit, kjøpte han billett til London.

En talsmann for Kinas ambassade i London krevde fredag at han stilles for retten og sendes tilbake til Hongkong.

Chung var skoleelev da han i 2016 dannet en gruppe som krevde uavhengighet for Hongkong fra Kina. I 2021 ble han arrestert og senere dømt til tre og et halvt års fengsel.

Han ble løslatt i juni etter å ha godtatt strenge begrensninger på talefriheten, bevegelsesfriheten og hvilke jobber han kunne ta, men var hele tiden under press fra politiet og myndighetene, blant annet for å bli informant.

– Ikke bare kontrollerer de fullstendig livet mitt og blander seg inn, men handlingene deres setter livet mitt i fare, sa han fredag etter at han kom til Storbritannia.