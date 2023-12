Geofysiker Magnús Tumi Guðmundsson fløy tirsdag morgen med helikopter over sprekken. Det var hans andre befaring siden utbruddet startet mandag kveld.

– Det er fortsatt ganske mye utbrudd, og lavaen er svært aktiv. Man kan anslå at det har kommet 3–4 kvadratkilometer med lava. Til sammenligning er det kanskje dobbelt så mye som det som kom fra hele det forrige utbruddet i Litla Hrút, og det skjedde på sju timer, sier han til kringkasteren RUV tirsdag morgen.

Han beskriver utbruddet som ganske stort og svært mektig i startfasen.

Ved midnatt strømmet det ut lava langs hele sprekken, men etter hvert roet lavastrømmen seg, og utbruddet døde ut flere steder langs sprekken. Tirsdag morgen var det kun noen få steder i sprekken der det var aktivitet, forklarer han.

– Og det som da vanligvis skjer med denne type utbrudd, er at ett krater etter hvert overtar, noe som medfører at lavastrømmen reduseres over tid, sier han.